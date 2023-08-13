СК Днепр-1 подходил к поединку с Минаем на фоне значительных физических нагрузок и кадровых потерь. Команда проводила третий матч за семь дней, Третьяков получил повреждение в Праге, а Мирошниченко еще не восстановился от мышечной травмы. К тому же, явные проблемы с тонусом имеет Сваток, которого оставили в запасе.

Александр Кучер вынужден был перевести Адамюка в центр обороны. Позицию правого фулбека занял Каплиенко, Леднев перешел на правый фланг атаки (потому что Гуцуляк дисквалифицирован), а Билл появился в основе на левом. Зато в старт вернулся Пихалёнок, который на этой неделе имел температуру.

В первом тайме СК Днепр-1 продемонстрировал те же тактические проблемы, что и в предыдущих матчах. "Желто-черные" плохо продвигали мяч, а проблемы на стандартах и кроссах никуда не делись. В частности, на 8-й минуте Минай мог забивать в результате ошибки голкипера – закарпатцы бросили аут на ближнюю стойку, Кинарейкин махнул мимо мяча, однако Твердохлеб головой не попал в пустые.

Это был единственный момент хозяев в первом тайме. СК Днепр-1 же минимум два раза должен был открывать счет. Так, на 21-й минуте Билл получил фантастическую заброску от Пихаленка, отклеился от защитника на левом краю штрафной и пробил в ближний угол – стойка спасла Бандуру! Дальнейший же навес с углового завершился замыканием Филиппова – сфера пролетела мимо дальнего нижнего угла!

В конце первого тайма стоит отметить навес Филиппова с левого фланга в центр штрафной площади. Пихаленок замкнул точно в руки Бандуре. Также метров с 20-ти стреляли Леднев и Рубчинский, но это было слишком слабо. Таким образом, СК Днепр-1 превзошел Минай в активности, однако из реально острых эпизодов за 45+ минут можно вспомнить всего 2,5 момента (один – со стандарта).

Вся надежда была на второй тайм. СК Днепр-1 начал его катастрофически. Твердохлеб всего через три минуты после возобновления игры зацепился за мяч перед штрафной, а Сарапий его сбил. Арбитр Виктор Копиевский после просмотра видеоповтора решил, что это – фол последней надежды. Эдуард получил прямую красную.

Александр Кучер отреагировал на этот эпизод смелой тройной заменой. На поле вместо Билла, Пихаленка и Леднева вышли Кивинда, Бланко и Танчик. Впрочем, за следующие 20 минут СК с игры ничего интересного не создал – как и Минай. Исключением стал угловой на 70-й минуте, подачу с которого замыкал Каплиенко. Один из защитников вынес мяч с линии, хотя там и Бандура должен был бы справиться.

Шанс отыграться гости получили на 83-й минуте, когда Танчик влетел на правый край штрафной и нарвался на глупый шлагбаум от Кравчука.

Арбитр без колебаний назначил пенальти, который взялся исполнять Бабенко. Руслан пробил в правый нижний угол – но Бандура парировал!

А дальше случилось наказание от Миная. Твердохлеб на 89-й минуте разогнал контратаку и запустил передачу Гечеву на правый фланг, а сам побежал в штрафную. Далее последовала подача, которую Дмитрий спокойно замкнул – 1:0! Минай вышел вперед, однако Виктор Копиевский компенсировал аж семь минут.

К сожалению для закарпатцев, этого оказалось достаточно для камбека СК Днепра-1. Свежий Бланко на 90+2-й минуте влетел на левый край штрафной и был сбит Солдатом. Рефери указал на 11-метровую отметку, а сам пострадавший уверенно его реализовал – 1:1.

На последних секундах Когут мог и победу принести, замкнув подачу с углового, однако Бандура потянул его удар. В итоге, финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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