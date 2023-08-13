После унижений Мбаппе со стороны ПСЖ (убрали изображение игрока с официального сайта, остановили продажу футболок с фамилией Килиана), француз возвращается в первую команду парижан, сообщает LeParisien.

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"После очень конструктивных и позитивных обсуждений между клубом и Килианом Мбаппе перед матчем ПСЖ – Лорьян, игрок был восстановлен для тренировок основной команды сегодня утром", – говорится в заявлении клуба.

Вероятно, причиной стал провал парижан в стартовом туре – безголевая ничья с Лорьяном. Напомним, что Мбаппе отказывается продлевать контракт с ПСЖ – соглашение между клубом и игроком действует до лета 2024 года. Француз надеется покинуть стан парижан через год на правах свободного агента.

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