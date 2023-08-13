Генеральный директор Баварии Ян-Кристиан Дрезен признался, что вратарь Челси Кепа Аррисабалага завершает свой переход именно в Реал.

Ранее сообщалось, что Кепа присоединится к Реалу и уже согласовал контракт с мадридцами. Информацию подтвердил и гендир Баварии Ян-Кристиан Дрезен – мюнхенцы тоже намеревались подписать испанца.

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"Мы были близки к этой сделке, и действительно хотели представить Кепу. Но он решил присоединиться к Реалу. Он испанец, поэтому хотел принять предложение Реала", – приводит слова Дрезена Фабрицио Романо.

К слову, Кепа является самым дорогим вратарем в истории (80 млн евро). В прошлом сезоне испанец сыграл в 39 матчах за Челси, в которых пропустил 45 голов.

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