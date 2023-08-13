Обе команды к нынешнему противостоянию подошли с одинаковыми показателями – победа и поражение на старте (Кривбасс уступил Александрии и одолел Зарю, в то время как ЛНЗ не устоял против Черноморца и разгромил Минай). Добавляла интереса матчу и тренерская дуэль поколений – молодой Ковпак против маститого Вернидуба.

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Игра началась почти через 50 минут от запланированного времени: когда команды уже готовились развести мяч в центре поля – прозвучала воздушная тревога и участники встречи ушли в укрытие. Первый удар в поединке (после длительной разведки) был нанесен лишь на шестой минуте: Дибанго навесил с левого фланга и Хомченовский наносил удар с лету, но мяч срезался с ноги и полетел мимо ворот.

На 16-й минуте Прядун с линии ворот пытался попасть в левый угол, но Клищук в падении перевел на угловой. Впоследствии Хомченовский сумел освободиться из-под опеки защитника и пробросить ему между ног, но Пеньков сыграл надежно и легко забрал сферу. Через мгновение Кожушко ворвался в штрафную, накрутил двух защитников и мощно пробил – Пеньков снова был на высоте.

Традиционно огня матчу добавлял Вернидуб, который активно комментировал действия арбитра. Когда Понедельник едва не снес голову сопернику ударом ногой, Юрий Николаевич на весь стадион начал придумывать причудливые объяснения, всячески оправдывая своего игрока. В такие моменты за 57-летнего специалиста по-настоящему становилось стыдно – эмоции эмоциями, но здравый смысл никто не отменял.

В конце тайма Задерака пытался забросить Пенькову за шиворот, но кипер в прыжке спас ЛНЗ. Однако уже через мгновение он оказался бессилен: Стецьков получил диагональ на левый фланг, прострелил в центр на Бескоровайного и тот, выиграв борьбу у Лопырёнка, прошил Пенькова – 1:0.

На вторую сорокапятиминутку Ковпак выпустил Олейника, но особой опасности от Дениса не было. Пасич едва не стал соавтором гола, когда после его удара мяч срикошетил и полетел под перекладину – Клищук в сумасшедшем прыжке спас Кривбасс от гола. Чуть позже уже его визави стал героем эпизода после попытки Задераки.

В середине тайма Прядун в борьбе с защитниками упал в штрафной криворожан, но арбитр был неумолим и пенальти не назначил. Пасич после навеса Бойко с углового пробил над перекладиной, а выстрел Приходько из-за пределов штрафной Пеньков не без проблем перевел на угловой. Через мгновение он снова спас после мощного удара от Кожушко.

За 10 минут до завершения матча Кривбассу удалась очередная контратака левым флангом, которая завершилась навесом в штрафную – Задерака в прыжке головой пробил в противоход киперу и удвоил преимущество хозяев. ЛНЗ имел шанс отквитать хотя бы гол, но сначала Насонов с хорошей позиции стрельнул по воробьям, а затем Норенков попал в штангу.

Победа принесла Кривбассу 6 очков и четвертую строчку турнирной таблицы УПЛ, ЛНЗ с тремя пунктами остался десятым.

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