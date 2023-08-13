ПСЖ решил вернуть Мбаппе в первую команду, а вот Неймара ждет другая судьба, сообщает RMC Sport.

Сенсационный поворот в деле Мбаппе – опальную суперзвезду неожиданно возвращают в команду

Луис Энрике и Луиш Кампуш уже сообщили нападающему, что не рассчитывают на него, и дали согласие на трансфер бразильца в Аль-Хиляль. Сам Неймар якобы не против сменить клуб, однако еще не дал согласия. Между тем ПСЖ и Аль-Хиляль даже договорились о сумме трансфера, которая пока не разглашается.

Добавим, что Неймар присоединился к ПСЖ в 2017 году за 222 миллиона евро. За шесть лет он сыграл за парижан только в 173 матчах, в которых забил 118 голов и оформил 77 ассистов. Transfermarkt оценивает нападающего в 60 млн евро.

ПСЖ без Неймара и Мбаппе оконфузился в первом туре Лиги 1 – пол команды новичков не спасли Луиса Энрике