"Мы играли хорошо, особенно в первом тайме, когда продемонстрировали большую интенсивность. Во втором тайме Реал замедлился и имел меньше контроля, но хорошо действовал в обороне. Очевидно, что когда команда коллективно настроена и имеет правильный настрой, мы сильнее в обороне.

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Реал был хорош позиционно и силен в единоборствах. В первом тайме мы отыграли много мячей. Команде комфортно играть в таком стиле, мы очень хорошо отработали в обороне.

Лунин? Он держался очень хорошо. Андрей был очень спокойный и сосредоточенный. Он хорошо двигал мяч сзади и хорошо справлялся с навесами. Лунин продемонстрировал уверенность и концентрацию", – приводит слова Анчелотти официальный сайт Реала.

Напомним, мадридский клуб стартовал в Ла Лиге с победы над Атлетиком (0:2), а в старте из-за тяжелой травмы Куртуа вышел Андрей Лунин.

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