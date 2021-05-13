Украина

Луиш Каштру официально покинул Шахтер, в котором проработал 2 года и стал чемпионом Украины 2019/20. Сергей Палкин рассказал, когда следует ожидать назначения нового тренера.

Динамо поспорит с Шахтером за бразильского вингера, утверждают тамошние СМИ.

Александр Рябоконь может покинуть Десну, которая уже получила предложения от двух тренеров. А вот Мариуполь определился с наставником – Остап Маркевич подписал новый контракт с клубом.

Президент Сум стал жертвой покушения и получил многочисленные ножевые ранения.

Луческу на коне, полтавская магия, тренерские открытия и скандалы в чемпионате бездомных – итоги УПЛ 2020/21.

Топ-матчи дня

Арсенал победил Челси благодаря курьезному голу и обострил борьбу за зону ЛЧ.

Руслан Малиновский снова отдал голевой пас, продлив результативную серию до 9-ти поединков подряд. Аталанта победила и сделала шаг к Лиге чемпионов.

Интер победил Рому уже в статусе чемпиона Италии, а Милан забил сопернику 7 голов – в Серии А было жарко.

Атлетико одолел Реал Сосьедад и продолжает лидировать в Ла Лиге. От чемпионства команду Симеоне отделяют две победы.

ПСЖ вышел в финал Кубка Франции.

Мир

Джанлуиджи Буффон может оказаться в Барселоне. Как известно, 43-летний опытный вратарь покинет Ювентус по окончании сезона 2020/21.

Златан Ибрагимович выбыл до конца сезона, но сборная Швеции надеется на восстановление форварда к чемпионату Европы.

Форвард Шахтера помог закрутить невиданную интригу в Турции – Озил упустил большой шанс, Туран близок к чуду и ЛЧ.

Вирджил ван Дейк пропустит Евро-2020 – хорошие новости для сборной Украины, которая стартует на турнире именно матчем против Нидерландов.

УЕФА объявил арбитров на финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы.