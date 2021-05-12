УЕФА объявил арбитров на финалы еврокубков – Гвардиола встретится со своим "любимцем"
Уже известны судейские бригады на заключительные поединки Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Испанская бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом будет обслуживать 29 мая финал ЛЧ Манчестер Сити – Челси, сообщает официальный сайт УЕФА.
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Эпатажный рефери хорошо знаком наставнику "горожан" Хосепу Гвардиоле. Между специалистом и судьей произошла перепалка в 2018-м во время матча ЛЧ, когда Ливерпуль выбил Сити из турнира, тогда Лаос удалил Пепа за нахальное поведение.
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На финальном поединке Лиги Европы 26 мая Вильярреал – Манчестер Юнайтед будут работать французы, главный рефери матча – Клеман Тюрпен.
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