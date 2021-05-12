Матч, как и онлайн-трансляция Аталанта – Беневенто на "Футбол 24", стартовал в 21:45. Команда Малиновского потеряла второе место после победы Наполи, поэтому не имела права расслабляться. В борьбе за ЛЧ любая осечка могла бы оказаться решающей. Результативная серия лидера сборной Украины после Пармы достигла отметки в 8 туров подряд (5 голов плюс 7 ассистов). Аталанта демонстрировала лучшую форму в домашних матчах Серии А за последний период (6 побед подряд с разницей 21:6). В то же время Беневенто на выезде способен на сюрпризы и отчаянно борется за выживание. В частности, команда Филиппо Индзаги одолела в гостях Ювентус. Впрочем, та победа оказалась единственной за 8 туров.

Аталанта – Беневенто: онлайн-трансляция матча Серии А

Прогнозируемое доминирование "Богини" на старте. Малиновский, который вышел справа в атаке, после удачного дриблинга отошел в тень, а его точные передачи не давали особого продвижения атакам. В свою очередь Муриель создал роскошный момент Пессине. Итальянский хавбек упустил убийственную возможность. Сапата также не попал из пределов штрафной после передачи Госенса. Беневенто прочно зарылся в окопах у своей штрафной, но Аталанта создает моменты регулярно. Малиновский впервые заострил на 13 минуте. Эффектный и быстрый пас, не глядя на мяч в стиле Роналдиньо, раскрыл зону на фланге, но Сапата не смог ею воспользоваться – решающую передачу заблокировали во вратарской.

Простые стеночки помогают бергамаскам расшатывать редуты гостей. Однако с последним пасом беда. Малиновский ближе к середине первого тайма начал регулярно смещаться в левый полуфланг и центральнее. Довольно странно это видеть, но таранный центрфорвард Сапата сел значительно глубже на правый край, часто простреливая оттуда. Как видно, зря. Пока все внимание на Дувана, Малиновский тонким черпачком разрывает линию, а Муриель прошивает голкипера. Беневенто мог мгновенно сравнить. Простая, но эффективная комбинация: Лападула сбрасывает под удар Барбе, который с нескольких метров целит в Ромеро – классный блок аргентинца в падении.

5 goles y 8 asistencias de Malinovskyi en los últimos 9 partidos. pic.twitter.com/2cyHvff1Cu — Papu Gómezista (@papugomezista) May 12, 2021

Не все так идеально у команды Гасперини. Тот же Малиновский, кроме красивого ассиста, еще дважды попытался похожим образом забросить в штрафную стремительным пасом без раздумий. Немного подводит левая нога Руслана, но и сильный ливень может служить определенным оправданием. Загубил 28-летний украинец и две перспективных подачи со стандартов.

Несмотря на это экс-хавбек Зари снова сыграл решающую роль. Малиновский создал лучший момент первого тайма. Он же – единственный, который завершился попаданием в створ ворот на две команды. Справедливо лучший балл в составе "Богини" (7,4 от SofaScore), хотя и Муриель феерит. Лучший бомбардир Аталанты забил свой 22 гол в Серии А 2020/21. Больше только у Роналду (28).