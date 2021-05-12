В рамках 36-го тура Серии А Кальяри и Фиорентина выявить сильнейшего не смогли. Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 36-й тур

Кальяри – Фиорентина – 0:0

Болонья – Дженоа – начало в 21:45

Интер – Рома – начало в 21:45

Лацио – Парма – начало в 21:45

Сампдория – Специя – начало в 21:45

Сассуоло – Ювентус – начало в 21:45

Торино – Милан – начало в 21:45

Кальяри и Фиорентина перед личной встречей на Сардинии имели хорошие шансы сохранить прописку в Серии А. "Фиалок" вполне устраивала и ничья, ведь они оторвались от тройки аутсайдеров на семь очков – островитяне же держались от зоны вылета на дистанции всего четырёх очков. Им желательно было побеждать, хотя от ничьи команда, очевидно, тоже не страдала бы.

Такой расклад породил очень скучный поединок. Гости за весь матч имели только два неточных удара, а хозяева провели скромные семь выстрелов – в створ попал всего один, но опасным он не был. В конце концов, это "зрелище" завершилось нулевой ничьей.

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