В среду в рамках 36-го тура в чемпионате Испании состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 36-й тур

Севилья – Валенсия – 1:0

Гол: Эн-Несири, 66

Сельта – Хетафе – 1:0 (после первого тайма)

Уэска – Атлетэк – 0:0 (после первого тайма)

Атлетэко – Реал Сосьедад – начало встречи в 23:00

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Поединок между Севильей и Валенсией не имел особого значение для обеих команд. "Летучие мыши" сохранили прописку в элите на следующий сезон, а нервионцы могут обвинять лишь самих себя за вылет из чемпионской гонки. Команды могли позволить себе сыграть в свое удовольствие и тем интереснее обещала быть встреча.

Ощутимое преимущество хозяев в первом тайме привело к голу в середине первой сорокапятиминутки. Сусо со штрафного вывел Севилью вперед, однако арбитр отменил взятие ворот, зафиксировал положение вне игры в момент удара. Впоследствии он же прицельно пробил по центру ворот – Яспер Силлессен вовремя среагировал на выстрел. Еще один опасный удар от Неманьи Гуделя перед перерывом – мяч пролетел рядом со штангой.

В середине второго тайма "красно-белые" все же пробили оборону соперника. После длительного розыгрыша мяча вокруг штрафной валенсийцев Фернандо Режес вывел точным пасом Юссефа Эн-Несири один на один с голкипером и тот из района одиннадцатиметровой отметки пробил мимо Силлессена. Валенсия не создала ничего особенного, чтобы заслужить хотя бы на ничью, поэтому победа Севильи – вполне закономерный результат, который приблизил ее к Реалу на расстояние одного очка.

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