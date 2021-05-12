Судьба Рябоконя в Десне определится на следующей неделе – сразу два тренера предлагали свои услуги черниговцам
На тренерском мостике главного неудачника УПЛ уже в ближайшее время могут состояться кардинальные изменения.
Будущее главного тренера Десны Александра Рябоконя определится на следующей неделе, сообщает FootBoom.
Десна близка к потере половины состава – непопадание в еврокубки может стать причиной массового ухода игроков
Именно тогда состоится встреча между руководством клуба и тренерским штабом, на которой и будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.
По информации источника, свои услуги Десне уже предложили два тренера. Фамилии потенциальных кандидатов на замену Рябоконю пока не разглашаются.
Напомним, черниговцы не справились с поставленными задачами на сезон – команда "пролетела" мимо еврокубков, уступив в последнем туре Мариуполю (4:1), что позволило Ворскле занять пятую строчку и пробиться в Лигу конференций.
Мариуполь в большинстве разгромил Десну и подарил Ворскле еврокубки, Заря на классе одолела Александрию