На тренерском мостике главного неудачника УПЛ уже в ближайшее время могут состояться кардинальные изменения.

Будущее главного тренера Десны Александра Рябоконя определится на следующей неделе, сообщает FootBoom.

Десна близка к потере половины состава – непопадание в еврокубки может стать причиной массового ухода игроков

Именно тогда состоится встреча между руководством клуба и тренерским штабом, на которой и будет принято решение о дальнейшем сотрудничестве.

По информации источника, свои услуги Десне уже предложили два тренера. Фамилии потенциальных кандидатов на замену Рябоконю пока не разглашаются.

Напомним, черниговцы не справились с поставленными задачами на сезон – команда "пролетела" мимо еврокубков, уступив в последнем туре Мариуполю (4:1), что позволило Ворскле занять пятую строчку и пробиться в Лигу конференций.

Мариуполь в большинстве разгромил Десну и подарил Ворскле еврокубки, Заря на классе одолела Александрию