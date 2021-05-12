Португальский специалист Луиш Каштру покидает донецкий клуб после двух лет работы с командой.

Сегодня, 12 мая, в отеле "Опера" состоялась встреча Сергея Палкина с Луишем Каштру, на которой генеральный директор Шахтера поблагодарил наставника за работу с командой, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Кроме того, функционер вручил португальцу сувенир от клуба и именную футболку с цифрой 84. Именно столько официальных матчей "горняки" провели под руководством Каштру.

Напомним, Луиш Каштру возглавил Шахтер 12 июня 2019 года, став 33-м тренером в истории клуба. Для него это был первый опыт работы за пределами Португалии. В первом же сезоне он выиграл с "оранжево-черными" чемпионат Украины с рекордным отрывом от Динамо в 23 очка. В том же сезоне добрался с Шахтером до полуфинала Лиги Европы.

Всего в 84 матчах под руководством Луиша Каштру "горняки" добыли 51 победу и 16 раз сыграли вничью.

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