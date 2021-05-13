Матч и онлайн-трансляция Челси – Арсенал стартовал в 22:15 по Киеву. Команды решают разные турнирные задачи. "Канониры" еще имеют теоретические шансы на Лигу Европы, но они выглядят очень призрачными. По сути, команда Микеля Артеты может попасть максимум в Лигу конференций, отставая от Тоттенхэма, который идет седьмым, на 4 пункта.

Челси замыкает топ-4, опережая Вест Хэм на 6 очков, а Ливерпуль – на 7 (мерсисайдцы еще имеют игру в запасе). Но свой самый главный матч сезона 2020/21 команда Тухеля сыграет 29 мая – в финале Лиги чемпионов "пенсионеры" будут противостоять Манчестер Сити.

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Первый момент создал Челси. Чилвелл запустил по флангу Пулишича, американец в штрафной нашел Маунта, который решился на удар с острого угла. Мяч прикатился в руки Бернду Лено, который удачно выбрал позицию. А вот второй шанс "пенсионеров" был значительно опаснее. Кай Хаверц классно обокрал Пабло Мари в центре поля, вышел один на один с Лено, но перебросил не только вратаря, но и ворота!

Но забил именно Арсенал, использовав ужасную ошибку Жоржинью на 16-й минуте. Бразильский итальянец нарушил футбольную аксиому – не глядя, отдал мяч Кепе в створ. Испанец, который находился в нескольких метрах от рамки, успел догнать и выбить мяч, но первым на подборе был Обамеянг. Габонец отбросил на Смита-Роу, который ударом от штанги поразил ворота. Невероятная ошибка Жоржинью!

Пропущенный гол не смутил Челси, который почти сразу мог отыграться. Пулишич прострелил на Маунта, тот пробил в касание – Холдинг заблокировал. Апеллировали хозяева, намекая на игру рукой, но тщетно. И еще один момент у ворот Арсенала. Хаверц отдал на Маунта, который без раздумий выстрелил в дальний – снова Лено!

Команда Тухеля продолжила давить. Лено прервал прострел Чилвелла, а на подборе первым был игрок "канониров". Только угловой, который ничем опасным не завершился. В итоге, 0:1 после первого тайма. Челси атаковал значительно чаще, но умудрился сам себе создать проблемы, воплотившиеся в пропущенный мяч.

На стартовых минутах второго тайма Хаверц упал в штрафной, но свисток не прозвучал. Повтор так и не дал однозначного ответа, был ли пенальти. После очередного углового у ворот гостей возникла суматоха, но до удара так и не дошло. Киран Тирни получил повреждение, неудачно встав на ногу, но сумел продолжить игру шотландский защитник.

На 61-й минуте Челси забил. Кристиан Пулишич буквально занес мяч в ворота, но взятие ворот было отменено. Американец залез в офсайд, который действительно был. Арсенал ответил ударом Бельерина, который буквально только что вышел на поле. В руки Кепе.

Хороший шанс был у Жиру, который тоже вышел на замену, но очень уж неудачно пробил чемпион мира, не сумев акцентировано попасть по мячу. Игра начала раскрываться – Эдегор выстрелил с ходу после прострела Тирни, однако мяч полетел выше. На последних минутах Челси устроил осаду ворот Бернда Лено (в частности, классный шанс не использовал Пулишич), однако забить так и не сумел. На 90-й минуте каркас ворот дважды сыграл за Арсенал – невероятное невезение команды Тухеля!

0:1 – финалист ЛЧ остался четвертым (64 очка), возобновив интригу в борьбе за топ-4. Арсенал 8-й – 55 пунктов.

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