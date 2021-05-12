На президента футбольного клуба Сумы Геннадия Демьяненко совершили покушение на убийство, сообщает официальный сайт клуба.

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Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полиция уже задержала нападающего – им оказался 52-летний сумчанин, который 9 мая вечером употреблял вместе с пострадавшим алкогольные напитки. Мотивы преступления не разглашаются.

"После совместного распития спиртных напитков, нападающий нанес многочисленные ножевые ранения своему 44-летнему знакомому. В результате чего человек попал в больницу, а его нападающего задержали полицейские. О преступлении в полицию сообщила жена пострадавшего, которая, придя домой, обнаружила окровавленного мужчину", – отметили правоохранители.

"Официально сообщаем, что сейчас жизни и здоровью Геннадия Александровича ничего не угрожает, он прошел все необходимые реанимационные и медицинские процедуры. По факту получения им больше десяти колото-резаных ранений. Органами полиции зарегистрировано и расследуется уголовное производство о покушении на убийство", – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

К слову, Демьяненко владеет юридической фирмой "LS Group". Ранее он работал в органах прокуратуры Украины, является государственным советником юстиции 3 класса, почетным работником прокуратуры и заслуженным юристом Украины.

Напомним, в апреле 2020 года Сумы были лишены статуса профессионального клуба и получили запрет на участие в соревнованиях ПФЛ на сезон.

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