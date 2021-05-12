Каштру сегодня, 12 мая, официально покинул донецкий клуб после двух лет работы. Сергей Палкин поблагодарил португальца за сотрудничество и рассказал, когда коллектив получит нового тренера.

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"Мы над этим вопросом работаем. Я надеюсь, что до начала тренировочного процесса, до начала сборов у нас будет тренер, тренерский штаб. Сейчас занавес опущен", – цитирует Сергея Палкина официальный сайт Шахтера.

Заметим, преемником Каштру ведущие СМИ Европы и Украины называют Роберто Де Дзерби, который возглавляет Сассуоло с лета 2018 года. Он уже якобы подписал контракт с "горняками" на два года с зарплатой в 2 миллиона евро.

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