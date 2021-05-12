Форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович получил очередную травму и не поможет команде в решающих битвах чемпионата за место в зоне Лиги чемпионов.

Ветеран травмировал колено в победном матче "россонери" против Ювентуса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Восстановление Ибрагимовича займет 3-4 недели. Это означает, что 39-летний нападающий не поможет Милану в поединках Серии А против Торино, Кальяри и Аталанты. Команда Пиоли продолжает борьбу за выход в ЛЧ на новый сезон – ныне "россонери" идут 4-ми в чемпионате, но опережают Ювентус лишь на 3 очка. Хорошие новости, однако, получил тренерский штаб сборной Швеции. Опытный форвард должен набрать форму к старту Евро-2020.

Для Златана эта травма – уже пятая в сезоне. Все повреждения пришлись на левую ногу. Фактически Ибрагимович пропустил половину матчей Милана в нынешнем сезоне. В его активе 27 поединков во всех турнирах, в которых швед забил 17 мячей.

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