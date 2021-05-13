Монпелье и ПСЖ встречались в рамках 1/2 финала Кубка Франции. Читайте отчет матча на Футбол 24.

Кубок Франции, 1/2 финала

Монпелье – ПСЖ – 2:2 (пен. 5:6)

Голы: Лаборд, 45, Делор, 83 – Мбаппе, 10, 50

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Главная звезда парижан Килиан Мбаппе открыл счет во встрече, но перед свистком на перерыв хозяева выровняли положение. Во втором тайме соперники повторили сценарий, на быстрый гол Мбаппе ответил забитым мячом Делор в конце основного времени, переведя игру в серию послематчевых пенальти.

В футбольной лотерее более фартовыми оказались парижане. Подопечные Почеттино в финале встретятся с победителем пары Рюмии-Вальерес – Монако.

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