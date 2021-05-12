Неутомимый ветеран Джанлуиджи Буффон собрался добавить к своей биографии выступления за еще один легендарный топ-клуб Европы.

43-летний голкипер получил вариант с переходом в Барселону, утверждает Footmercato.

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"Блаугранас" готовы сделать Буффона дублером немца тер Штегена. Представители каталонцев уже якобы контактировали с опытным итальянцем. Чемпион мира-2006 получит на Камп Ноу краткосрочный контракт, поскольку менеджмент Барсы рассчитывает на молодых воспитанников Ла Масии Пенью и Арнау.

Накануне Джанлуиджи Буффон объявил об уходе из Ювентуса после сезона 2020/21. В нынешней кампании он провел 12 матчей во всех турнирах, 6 из них – "сухие". Этот сезон стал для ветерана 19-м в свитере Юве. Еще шесть Буффон провел за родную Парму, а сезон 2018/19 отыграл за ПСЖ.

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