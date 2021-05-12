Турецкая Суперлига подготовила фантастическую чемпионскую развязку. За тур до финиша три стамбульских гранда претендуют на титул.

Еще в начале мая Турция имела явного фаворита на чемпионство – Бешикташ лидировал с 5-очковым гандикапом перед Фенербахче и 6-очковым перед Галатасараем. Однако с тех пор зародилась интрига.

Манчестер Сити стал чемпионом Англии – Зинченко третий раз берет золотые медали АПЛ

В субботу Галатасарай победил Бешикташ (3:1) голами Райана Бабеля, Радамеля Фалькао и Арды Турана. Точный удар экс-звезды Примеры в конце дерби имел большое значение – благодаря ему Галатасарай выровнял ситуацию в очных поединках (в первом круге Бешикташ выиграл 2:0). Но об этом позже... Фенербахче в параллельной игре на 90+6 минуте вырвал победу над Анкарагюджю и тоже приблизился к вершине таблицы.

Вчера состоялся предпоследний тур Суперлиги, и в нем случилось что-то необъятное. Бешикташ на своем стадионе сгорел новичку элиты Карагюмрюку – "орлы" в большинстве пропустили решающий гол от бывшего форварда Ромы, Ливерпуля и Милана Борини.

Фенербахче при таких условиях мог вырваться в лидеры, но неожиданно проиграл Сивасспору. Сергей Рыбалка отсидел весь матч в запасе, однако среди гостей нашлись другие герои. Один из таких – Оларенваджу Кайоде. Арендованный у Шахтера форвард открыл счет в матче, довольно известный Макс Градель создал второй гол Сивасспора, а звезды Фенера смогли забить лишь раз – Месут Озил элегантно вывел на удар Паписса Сиссе.

Гол Кайоде:

Этим всем безобразием воспользовался Галатасарай, который разгромил Денизлиспор. Но и здесь не обошлось без расхлябанности фаворита. "Львы" не реализовали пенальти (еще один промах с точки удалось исправить – арбитр приказал перебить), что может стать ключевым в борьбе за чемпионство.

Галатасарай сравнялся с Бешикташем по очкам, но обойти соседей по европейскому Стамбулу не сумел. В очных встречах у них равенство, а разница голов у Бешикташа лучше – +44 (87 забитых) против +42 (77 забитых).

Ситуация перед последним туром:

Бешикташ сыграет против Гезтепе, Галатасарай встретится с Йени Малатьяспор, а Ферербахче померится силами с Кайсериспором. Все соперники грандов не имеют турнирной мотивации. Матчи состоятся одновременно – 15 мая в 20:30.

Футбол вкуснее с Pepsi и Lay's! Смотри топовые матчи Лиги чемпионов и болей за своих фаворитов с футбольным боксом от Pepsi и Lay's – вкусные чипсы в сочетании с освежающим напитком идеально подойдут для шумной компании.

В общем, как и раньше, ситуация под контролем Бешикташа. Уверенная победа принесет "орлам" чемпионство. Галатасараю нужно не просто побеждать, а делать это с разницей в 3 гола больше, чем у Бешикташа. Например, если "черно-белые" выиграют 2:0, то Галатасарай устроит только разгром в 5+ мячей.

Если бы Фенербахче обыграл Сивасспор, то мог бы сейчас единолично возглавлять турнирную таблицу и начинать открывать шампанское. А теперь приходится питать надежды на синхронные поражения двух конкурентов.

Провал против Кайоде и Ко может стоить Фенеру не только титула, но и десятков миллионов. Чемпион и вице-чемпион Турции попадают в квалификацию Лиги чемпионов, а бронзовый призер будет играть только в Лиге Европы.

Маліновський у космосі, іспанський статус-кво, тизер від Тухеля, останній гегемон Європи – огляд божевільного вікенду