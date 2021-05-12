"Бело-синие" настроены усилиться Алдемиром дос Сантосом Феррейрой, сообщает Globo. В трансфере заинтересован лично Мирча Луческу.

Динамо может подписать бразильца за солидную сумму – киевляне собираются пойти по пути Шахтера

Динамо хотело бы оформить переход 23-летнего бразильца уже в летнее трансферное окно. Представители киевлян уже даже прибыли в Бразилию, чтобы посмотреть футболиста, но информации о старте переговоров пока нет. Гремио пока отрицает слухи относительно потенциального ухода своего воспитанника.

Правда, бразильский клуб якобы готов попрощаться с Феррейрой, но есть одно условие. Контракт вингера рассчитан до 2023 года, а "трехцветные" хотят подписать новый, увеличив сумму отступных. Переговоры относительно этого должны начаться после 23 мая.

Ранее также сообщалось об интересе к Феррейре от Шахтера. Бразилец успел провести за основную команду Гремио 58 матчей, забить 12 мячей и отдать 11 ассистов. Также на правах аренды он играл за бразильские Айморе, Сианорти и Толедо.

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