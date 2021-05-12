Руководство азовского клуба решило, что от добра добра не ищут и оставило нынешнего наставника в команде еще на сезон.

Главный тренер Мариуполя Остап Маркевич подписал с клубом новое соглашение, сообщает официальный сайт "азовцев".

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43-летний специалист продлил трудовые отношения с мариупольцами еще на один год. Вместе с Маркевичем в клубе остается и весь тренерский штаб: Александр Иванов, Сергей Атласюк, Игорь Шуховцев, Сергей Янковой и Илья Кононов.

Напомним, Остап Маркевич возглавил Мариуполь в августе 2020 года. Под его руководством команда завершила сезон на 11-й строчке турнирной таблицы и избежала вылета из Премьер-лиги.

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