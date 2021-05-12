Ван Дейк окончательно определился относительно участия в Евро-2020 – сборная Украины получила сигнал
Звездный защитник Вирджил ван Дейк расставил приоритеты между английским Ливерпулем и сборной Нидерландов в процессе восстановления после тяжелой травмы колена.
"Этот путь был долгим. Я двигался постепенно, реальных неудач или рецидивов не было, восстановление проходило замечательно. На его последнем этапе мне нужно было определиться – сыграю ли я на Евро или нет?
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Учитывая все обстоятельства и мое физическое состояние, я считаю правильным решением не ехать на Евро и начать последний этап восстановления в межсезонье. Все мое внимание будет сосредоточено на передсезонке с клубом, это реалистичная цель, я буду к ней двигаться. Да, я очень расстроен, что пропущу чемпионат Европы. Это сложно, но я смирился", – цитирует центрбека официальный сайт клуба.
Напомним, что Вирджил ван Дейк получил травму еще осенью и пропустил фактически весь сезон. Сборная Нидерландов на групповом этапе Евро-2020 попала в одну группу с национальной команды Украины.
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