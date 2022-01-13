Европа

Интер вырвал драматическую победу над Ювентусом и стал обладателем Суперкубка Италии. Реал дожал Барселону и пробился в финал Суперкубка Испании. Хави проиграл дебютное Класико, но имел шансы на успех. Все решилось в овертайме – Мадрид выиграл битву с пятью голами.

Челси повторно победил Тоттенхэм и вышел в финал Кубка лиги – VAR отобрал у "шпор" два пенальти и гол. Вест Хэм благодаря дублю Боуэна победил Норвич, вернувшись в зону Лиги чемпионов. Аталанта скандально выбила Венецию из Кубка Италии.

Украина

Динамо официально объявило соперников на первом зимнем сборе – матчи можно будет просмотреть вживую. Шаран согласовал контракт с Минаем – закарпатцы не намерены презентовать нового наставника.

Заря объявила о первом трансфере – команду Скрипника усилил воспитанник Динамо. Шахтер согласовал сумму перехода звезды Аякса. Черноморец объявил о подписании вингера сборной Словении.

Проблемы Шевченко

Появилась информация, что Шевченко и Дженоа ведут переговоры по расторжению контракта. На кону безумная компенсация для штаба Андрея. Руди Гарсия стал главным кандидатом на замену. Шева потерял двух игроков из-за коронавируса, а впереди судьбоносный матч с Миланом.