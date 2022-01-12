Руслан Малиновский пропускал матч. Украинец отбывал дисквалификацию, заработанную еще в прошлом сезоне. Группу атаки Аталанты сформировали Пессина, Миранчук и Муриэль.

Аталанта мощно начала, провела несколько острых атак и забила быстрый гол. Муриэль завершил красивую комбинацию, обыграв голкипера Леццерини, который провел сильный матч.

Этот гол могли отменить, ведь Муриэль принял мяч верхней частью руки. VAR долго анализировал эпизод, но все же засчитал взятие ворот. Чем возмутилась Венеция.

Во втором тайме Аталанта продолжала владеть инициативой, но Венеция остро отвечала. Чрнигой шикарным дальним ударом сравнял счет, однако здесь судьи отменили гол. Арбитр зафиксировал офсайд у Анри, который якобы перекрывал траекторию полета мяча. Хотя повтор из-за ворот показал обратное.

Аталанта провела без Малиновского слабый матч и с другим судейством могла потерпеть фиаско. Впрочем, на последних минутах бергамаски на контратаке забили второй гол (отличился Меле) и первыми вышли в четвертьфинал Кубка Италии.

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