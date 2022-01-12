Первое Эль Класико Хави в роли тренера. Другой полуфинал Атлетико – Атлетик состоится 13 января. Поединки принимает Саудовская Аравия. Матч, как и онлайн-трансляция Барселона – Реал Мадрид на "Футбол 24", стартовал в 21:00. Хави находится в поисках выхода из кризиса, в то время как подопечные Анчелотти довольно уверенно возглавляют чемпионат Испании. Мадридцы, в частности, торжествовали в первом Классико сезона, преодолев на выезде каталонцев, которых тренировал еще Куман, со счетом 2:1 в рамках Примеры. "Сливочные" выиграли 4 предыдущих дуэли с "блаугранас" подряд.

Барселона – Реал: онлайн-трансляция полуфинала Суперкубка Испании – первое Классико для Хави

Очень активный "королевский" старт. Сразу 3 удара в первые 10 минут. Асенсио и раздает передачи, и сам завершает. Винисиус становится первым, кто попадает в створ ворот. Без проблем для Тер Штегена, но контратаки Реала работают, словно на заводе. Барса первой довела до удара из пределов штрафной. Люк де Йонг пробил в блок. На 19-й минуте супершанс Мадрида. Стремительный выпад 3 в 2, Винисиус выкатил на Асенсио, обводящий удар испанца минимально над воротами. Невероятные разрывы в обороне каталонцев. Бензема, Винисиус и Асенсио получали огромное количество свободы уже в первой 20-минутке.

Ферран Торрес, подписанный за 55 миллионов евро, дебютирует с желтой карточки и паса под дальний удар Дани Алвесу. Заметно, что человек не играл 3 месяца. На 25-й Реал закономерно открыл счет. Бензема, силовым и легальным приемом отправив Бускетса на газон, кинжальным пасом из глубины разрезал остатки защиты Барсы, где не ожидали такой подставы от своего же вожака-опорника. Винисиус не заметил сопротивления Араухо и прошил тер Штегена в верхнем ближнем углу.

Альба идеально подал, Люк де Йонг с нескольких метров дал прямо в Куртуа. Ну этот нидерландец нечасто с первого раза забивает. Рвет Усман Дембеле оборону, но заигрывается и дает возможность заблокировать свой удар. Однако в одной из последующих атак упомянутые игроки атаки Барсы исправились. Французский вингер прострелил так, что Милитао вынужден был лихорадочно выбивать, а там подставленная ​​нога де Йонга и Куртуа, который не ожидал такого фокуса. Кого там Хави собирался выгонять? Люк – единственный, кто забивает за Барсу. Вот уже 3 матча подряд!

В перерыве Хави заменил Торреса и Фрэнки де Йонга. Вышли Эззалзули и Педри, которых в нашем футболе еще бы по молодежкам совали. Испанец начал неплохим дальним ударом и задал тон второй половине. Дальше началось шоу Дембеле. Роскошный пас на Люка де Йонга. Нидерландец был в нескольких метрах до ворот, но неловко подставил голову. Француз придумал и сам зарешать все – только прицел подводит Усмана. Ансу Фати заменил второго де Йонга. Родриго вместо Асенсио.

Статистика после перерыва впечатляет. Барселона 5 раз пробивала по воротам, Реал – всего 1. Где-то так после 20 минут каталонцы преобладают в остроте. Однако на 69-й Бензема едва не перевернул все. Винисиус вырезал в штрафную, Карим начал играться с защитниками, будто на уроке физкультуры в школе. Штанга выручила тер Штегена. Прошло совсем немного времени, и француз все-таки сделал свое дело. Два крайних защитника поочередно уничтожили своих каталонских оппонентов. Вратарь Барсы попытался прервать пас ногой, но лишь облегчил расстрел для Бензема. Каталонцы упустили супермомент после очередного прохода Дембеле. Надо было просто пробивать, а не катить еще дальше на третьего.

Фати показал, что тоже умеет забивать со второго этажа. Альба нацеленно подал, Ансу выиграл борьбу в Милитао – и второй пропущенный на совести бразильца. В итоге 2:2 и еще 30 минут овертайма. Неплохо дебютирует Хави в Классико как главный тренер! Лунину, который уже традиционно сидит на скамье запасных, будет что вспомнить. Дембеле пошел на нескольких защитников в штрафной, потерял мяч, а Реала быстренько и без проблем выбежал в контру 5 на 3. Родриго отдал в центр, а там Винисиус и Бензема расступились перед третьим партнером, Вальверде – спокойный расстрел.

В компенсированных таймах Барселона тоже чаще била по воротам. А Реал был эффективнее и острее в своих моментах. На последних секундах Родриго даже погубил роскошный пас Бензема практически на пустые ворота. Ну, бразилец решающий голевой пас отдал, ему простимо. Мадрид поиграл с каталонцами в кошки-мышки, а своего не отдал. Барса создала достаточно шансов, но уступила в исполнительском классе. В финале вполне реально мадридское дерби. Впрочем, Атлетико еще предстоит обыграть Атлетик.