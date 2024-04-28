"Первое, что надо сказать, это то, что клуб знал о моей поездке. Это первое, потому что это важно и меняет контекст. Второе, о чем следует поговорить, – это якобы занавес тайны вокруг поездки. Я "тайно" припарковал машину на улице, "секретно" прошел мимо 15 человек, поговорил с людьми, сфотографировался с людьми и сел в самолет. Важно устранить идею, что все это делалось за спиной клуба, этого не произошло.

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А теперь самое главное: пожалуй, это была ошибка. Время путешествия было совсем неправильным. Тогда я так не думал, но это было неправильно, особенно когда я так требователен к своим игрокам. В то время я не думал, что это так плохо, но, теперь все становится ясно. Я объяснил это игрокам, персоналу, но сейчас самое главное – продолжать. Я использую конференцию здесь, чтобы попросить прощения у болельщиков Спортинга, клуба и, прежде всего, чтобы публично извиниться перед игроками за ошибку, которую я сделал", – цитирует Аморима The Athletic.

Напомним, Аморим был главным кандидатом на то, заменить Юргена Клоппа в Ливерпуле. По информации инсайдеров, агенты уговорили тренера использовать интерес Вест Хэма, чтобы заставить мерсисайдцев действовать более решительно. Именно поэтому Аморим летал в Лондон для переговоров. В итоге, Ливерпуль не купился на такой шантаж, а договорился с Арне Слотом.

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