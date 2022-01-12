Пока итальянские и испанские гранды сражались за Суперкубки, а Челси боролся с Тоттенхэмом за финал Кубка лиги, другой лондонский клуб – Вест Хэм – принимал Норвич. Этот матч должен был состояться ещё в 18-м туре, но встреча была перенесена из-за вспышки коронавируса. "Канарейки" подходили к поединку, держась на последней позиции и не зная побед в течение семи туров, в то время как "молотобойцы" в случае победы поднялись бы в зону ЛЧ.

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Несмотря на слабость соперника, Дэвид Мойес оставил Андрея Ярмоленко в запасе. Казалось, что хозяева легко разнесут аутсайдера, а после выстрела Боуэна на 3-й минуте с 14-ти метров (Крул спас Норвич) в этом уже никто не сомневался. Впрочем, в следующие 39 минут Вест Хэм ничего интересного не создал. На перерыв команды могли бы уйти при ничейном счёте, но на 42-й минуте класс лондонцев сказался: Цоуфал на правом фланге принял подачу от Кресуелла и исполнил навес на Боуэна, а тот удачно замкнул головой – 1:0!

Отдыхать футболисты ушли с минимальным преимуществом "хаммерс". В начале второго тайма хозяева могли удвоить своё преимущество усилиями Антонио и Боуэна – Майкл на 53-й минуте пробивал с линии вратарской, а Джаррод на 59-й выходил один на один. Ещё через три минуты Боуэн выстрелил, а мяч рикошетом задел штангу. "Канарейки" ничем опасным не отвечали, однако ближе к середине тайма им удалось несколько выровнять ход встречи.

В конце поединка Вест Хэм таки дожал Норвич. На 83-й минуте Боуэн оказался прямо перед голкипером и пробил мимо, а рефери после просмотра видеоповтора засчитал гол – 2:0! Гости капитулировали, и только тогда Дэвид Мойес доверился Андрею Ярмоленко. Украинца выпустили на 88-й минуте, а на 90-й тот даже мог забить третий гол. К сожалению, Крул парировал его выстрел с правого края штрафной. В итоге финальный свисток зафиксировал триумф лондонцев и Боуэна.

Вест Хэм после этой победы набрал 37 очков, вернувшись на четвёртую позицию в турнирной таблице. Норвич с 10 зачётными баллами остался двадцатым.

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