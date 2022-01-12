Руди Гарсия стал главным кандидатом на замену Шевченко, – TMW
Все больше слухов появляется по поводу должности главного тренера Дженоа.
Работа тренерского штаба Андрея Шевченко пока не дала результата, на который надеялись. Итальянская пресса убеждена, что отставка украинца – дело времени.
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По информации TUTTOmercatoWEB, Дженоа уже наладила контакты с представителями Руди Гарсии. Источник утверждает, что именно француз станет главным кандидатом на кресло тренера генуэзцев в случае увольнения Шевченко.
Стоит заметить, что у Гарсии есть достаточно успешный опыт работы в Серии А, где он возглавлял Рому. Французский специалист также может похвастаться чемпионским титулом во главе Лилля и выходом в финале Лиги Европы с Марселем.
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