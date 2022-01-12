Украинский тренер Владимир Шаран прибыл в Ужгород, сообщает "Футбол NEWS".

Шаран выбрал двух игроков, которых хотел бы подписать в Минай

Специалиста уже поселили в гостиницу, но в ближайшее время должны подыскать ему отдельное жилье. В ближайших планах Шарана – проведение инспекции местного стадиона Минай-Арена. Детали соглашения с 50-летним наставником пока не разглашаются, однако, по информации источника, речь идет о контакте сроком до конца текущего сезона.

Традиционное представление коуча в клубе не планируют. Уже в пятницу, 14 января, состоится первая тренировка под руководством Владимира Шарана, где команда познакомится с новым наставником.

Напомним, на зимнюю паузу Минай ушел на предпоследней строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе всего 10 очков.

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