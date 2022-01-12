Вингер Аякса Давид Нерес уже в ближайшее время должен присоединиться к Шахтеру.

Нерес подпишет полноценный контракт с Шахтером, а сумма трансфера составит 16-17 млн евро, сообщает журналист Фабрицио Романо в твиттере.

Шахтер завершит трансфер Нереса в ближайшие часы, – Фабрицио Романо

Стороны завершают юридические вопросы, поэтому переход состоится в ближайшее время. Аякс уже нашел замену бразильцу – амстердамцы попытаются вернуть на родину Стивена Бергвейна.

В нынешнем сезоне Нерес 22 раза появлялся на поле в матчах Аякса (суммарно отыграл 785 минут). Этого бразильцу хватило, чтобы забить 4 гола и отдать 2 ассиста. Добавим, что в свое время Давид выбивал Реал из плей-офф Лиги чемпионов.

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