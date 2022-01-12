Киевское Динамо сообщило о расписании контрольных поединков во время первого тренировочного сбора.

14 января игроки Динамо выйдут из отпуска, а 17-го отправятся в Испанию на первый сбор, где проведут 4 спарринга, сообщает официальный сайт клуб.

Динамо достигло договоренности еще с одним спарринг-партнером

19 января "бело-синие" сыграют с испанской Мурсией (начало в 16:30), 22-го – с люксембургским Расингом Унионом (начало в 16:30), а 26 или 27 января – с норвежским Буде-Глимтом. Еще один контрольный поединок состоится 24 или 25 января, а соперник определится позже.

Все матчи, запланированные на тренировочном сборе, будут показаны на клубном канале Динамо Киев в YouTube.

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