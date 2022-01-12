Досрочное прощание с украинским специалистом будет дорого стоить боссам "грифонов".

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко может вскоре покинуть свой пост, сообщает Tuttomercatoweb.

Руди Гарсия стал главным кандидатом на замену Шевченко, – TMW

Клуб и тренер ведут переговоры по взаимному расторжению соглашения. В случае досрочного прекращения сотрудничества генуэзцы вынуждены будут выплатить украинскому специалисту и его тренерскому штабу 20 млн евро компенсации.

На утро, 13 января, запланирована встреча боссов "грифонов" с агентами Руди Гарсии, который стал приоритетным вариантом на замену Шевченко.

Напомним, после 21-го тура Дженоа занимает в турнирной таблице Серии А предпоследнюю строчку, имея в своем активе 12 очков. В четверг, 13 января, подопечные Шевченко сыграют с Миланом в Кубке Италии.

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