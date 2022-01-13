Реал обыграл Барселону в полуфинале Суперкубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первое Эль Класико Хави Эрнандеса в статусе тренера получилось достойным финала. Реал каждый раз забивал первым, а Барселона дважды находила силы отыграться. Только в овертайме каталонцы не смогли ответить Мадриду.

Реал дожал Барселону и пробился в финал Суперкубка Испании – Хави проиграл дебютное Класико с шансами на успех

Таким образом, Реал стал первым финалистом Суперкубка Испании. Соперника команда Карло Анчелотти узнает уже сегодня. Им станет победитель пары Атлетико – Атлетик Бильбао.