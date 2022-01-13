Барселона– 2:3 – Реал Мадрид – видео голов и обзор матча
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Реал обыграл Барселону в полуфинале Суперкубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
осн. час ( 2 : 2 )
завершено
42’ Люк де Йонг
83’ Ансу Фати
Жуниор Винисиус 25’
Карим Бензема 72’
25’ Жуниор Винисиус
42’ Люк де Йонг
72’ Карим Бензема
83’ Ансу Фати
Первое Эль Класико Хави Эрнандеса в статусе тренера получилось достойным финала. Реал каждый раз забивал первым, а Барселона дважды находила силы отыграться. Только в овертайме каталонцы не смогли ответить Мадриду.
Реал дожал Барселону и пробился в финал Суперкубка Испании – Хави проиграл дебютное Класико с шансами на успех
Таким образом, Реал стал первым финалистом Суперкубка Испании. Соперника команда Карло Анчелотти узнает уже сегодня. Им станет победитель пары Атлетико – Атлетик Бильбао.
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