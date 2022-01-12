Челси уверенно выиграл первый матч и поехал в гости к Тоттенхэму явным фаворитом на финал. Отыгрываться должны были "шпоры", но гости забрали мяч под контроль и в фирменном стиле строили затяжные атаки. Первый момент Челси не использовал – Голлини выиграл дуэль у Лукаку. Однако голкипер Тоттенхэм быстро отдал "долг" и грубо ошибся во время углового, позволив забить Рюдигеру.

Челси играл лучше – работал контрпрессинг Тухеля. Тоттенхэм лишь изредка отвечал. Но "синие" самостоятельно дарили сопернику моменты. Рюдигер исправлял фейлы опасными подкатами. Сначала пронесло, но после второго подката судья назначил пенальти. Впрочем, VAR показал, что немец сбивал Хойберга за пределами штрафной, поэтому 11-метровый был отменен.

После перерыва Челси продолжать действовать с позиции силы. И хотя моментов было не так много, но Тоттенхэм банально не мог вернуть себе мяч. В середине второго тайма "шпоры" наконец-то издали мощную 5-минутку, которая могла возродить интригу. Кейн разогнал суператаку и покатил на Моуру. Бразилец упал в борьбе с Кепой, и судья назначил пенальти. Однако VAR снова внес коррективы – Кепа был первым на мяче.

Тоттенхэм сохранил настрой и организовал еще несколько моментов. Эмерсон головой расстреливал ворота – Кепа на месте. Через минуту Кепа не выдержал славы и обрезал команду перед своей штрафной. Кейн забил, трибуны успели отпраздновать гол, однако снова VAR, снова ошибка судей. Как оказалось, Харри находился в офсайде. И после этого удара судьбы "шпоры" уже не пришли в себя.

Тоттенхэм еще попытался забить гол престижа, но все попытки были тщетны. Челси победил по сумме двух матчей со счетом 3:0 и вышел в финал Кубка лиги. "Синие" сразятся за трофей с Ливерпулем или Арсеналом.

Челси уверенно одолел Тоттенхэм в первом матче 1/2 Кубка лиги – Конте не нашел ключей к воротам своей экс-команды