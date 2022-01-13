Європа

Інтер вирвав драматичну перемогу над Ювентусом і став володарем Суперкубка Італії. Реал дотиснув Барселону і пробився у фінал Суперкубка Іспанії. Хаві програв дебютне Класіко, але мав шанси на успіх. Все вирішилося в овертаймі – Мадрид виграв битву з п'ятьма голами.

Челсі повторно переміг Тоттенхем і вийшов у фінал Кубка ліги – VAR відібрав у "шпор" два пенальті та гол. Вест Хем завдяки дублю Боуена переміг Норвіч, повернувшись у зону Ліги чемпіонів. Аталанта скандально вибила Венецію з Кубка Італії.

Україна

Динамо офіційно оголосило суперників на першому зимовому зборі – матчі можна буде переглянути наживо. Шаран узгодив контракт з Минаєм – закарпатці не планують презентувати нового наставника.

Зоря оголосила про перший трансфер – команду Скрипника підсилив вихованець Динамо. Шахтар узгодив суму переходу зірки Аякса. Чорноморець оголосив про підписання вінгера збірної Словенії.

Проблеми Шевченка

З'явилася інформація, що Шевченко та Дженоа ведуть переговори щодо розірвання контракту. На кону шалена компенсація для штабу Андрія. Руді Гарсія став головним кандидатом на заміну. Шева втратив двох гравців через коронавірус, а попереду доленосний матч з Міланом.