Дженоа на своем официальном сайте сообщила, что два игрока команды сдали положительные тесты на коронавирус.

Шевченко попал под еще большее давление – Дженоа приписывают интерес к четырем тренерам, которые могут заменить украинца

Фамилии футболистов не раскрываются. Сейчас они пошли на самоизоляцию, о чем проинформировали компетентные органы здравоохранения.

Добавим, что уже завтра, 13 января, "грифонам" предстоит сыграть с Миланом в матче 1/8 финала Кубка Италии. Уже появились слухи о возможной отставке Шевченко, так что поединок против "россонери" может решить дальнейшую судьбу украинца в клубе.

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