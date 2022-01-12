Шевченко потерял двух игроков из-за коронавируса – впереди судьбоносный матч с Миланом
Дженоа получила неприятные новости перед матчем 1/8 финала Кубка Италии против Милана.
Дженоа на своем официальном сайте сообщила, что два игрока команды сдали положительные тесты на коронавирус.
Шевченко попал под еще большее давление – Дженоа приписывают интерес к четырем тренерам, которые могут заменить украинца
Фамилии футболистов не раскрываются. Сейчас они пошли на самоизоляцию, о чем проинформировали компетентные органы здравоохранения.
Добавим, что уже завтра, 13 января, "грифонам" предстоит сыграть с Миланом в матче 1/8 финала Кубка Италии. Уже появились слухи о возможной отставке Шевченко, так что поединок против "россонери" может решить дальнейшую судьбу украинца в клубе.
Шевченко с нервами возвращается на Сан-Сиро, Эль Класико в Азии, Клоппа подозревают во лжи – анонс кубкового мид-уика