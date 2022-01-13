Оба клуба пытались договориться о переносе этого матча, но футбольные чиновники были непоколебимы. Суперкубок Италии состоялся в запланированную дату. На выходных Интер и Ювентус одержали эмоциональные победы над римскими командами. Симоне Индзаги взял реванш у "орлов" за поражение в первом круге, а подопечные Макса Аллегри расписали настоящий голевой триллер против Моуринью и Ко.

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Сегодня "бьянконери" не были настроены продолжать голевой фестиваль. К тому же делать это без Кьезы, повредившего крестообразную связку, ой как непросто. Юве попытался диктовать сопернику свой темп, но получилось неважно. Интер активно отбирал мяч и регулярно заставлял нервничать болельщиков гостей. Уже на 5-й минуте мог забить Де Врей после подачи с углового. Не хватило совсем немного. Позже Барелла упал в штрафной. Несмотря на все протесты Николо, арбитр остался невозмутимым.

Ближе к середине тайма инициатива перешла к Ювентусу. Оказалось, что туринцы умеют не просто отсиживаться в обороне, но и опасно атаковать. Мората, Бернардески и Маккени стремительной трехходовкой запутали защиту Интера. Завершающий удар американца получился неудачным. Это была просто репетиция. Через несколько минут Кулусевски выцарапал мяч на левом фланге и покатил на Локателли. Подача Мануэля была не лучшей, но Мората догнал и навесил уже с противоположного фланга. Маккени почему-то оказался на линии вратарского в одиночестве и без проблем оставил Хандановича не у дел. Не было шансов у голкипера – 0:1.

Ювентус по инерции еще некоторое время поатаковал, а потом начал прижиматься к своим воротам. С этим Интером так поступать нельзя. Он способен атаковать интенсивно и разнообразно. Вот и не выдержал давления Де Шильо. Защитник банально не успел к мячу и ударил Джеко по ноге. Пенальти. Лаутаро подошел к точке и исполнил все безупречно. На перерыв команды ушли при равном счете.

Вторую половину активнее начал Ювентус. Рабьо прорвался левым флангом и прострелил в штрафную, где мяч прилетел в Бернардески. Федерико сразу пробил метров из десяти в нижний ближний угол, но чуть не попал в створ. Буквально в следующей атаке у Феде был еще один шанс. Вингер с правого фланга сместился в центр и метров с пятнадцати зарядил в дальнюю девятку, но мяч просвистел над перекладиной.

Это была только реклама от туринцев. Далее Интер медленно, но уверенно устанавливал свое владычество на поле. Моменты у ворот Перина появлялись один за другим. Дюмфрис чуть не переправил мяч в девятку после классного навеса Чалханоглу. Два отличных шанса были у Перешича. Мощно стрелял Джеко. Работы у голкипера Ювентуса было с избытком. Снова что-то создавать в атаке гости начали только после 75-й минуты, когда на поле появился Пауло Дибала. Однако эти попытки были слишком хилыми, но и Интер тоже начал делать ставку на осторожность. Игра закономерно перешла в овертайм.

Казалось, избежать серии пенальти хотел только Санчес. Чилиец дважды мог наказывать Юве за ошибки защитников, но прощал. В конце концов, щедрость имеет предел. На третий раз Алексис таки отправил мяч в сетку и принес Интеру Суперкубок. В последний раз "нерадзурри" выигрывали этот трофей 11 лет назад.

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