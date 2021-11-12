Сборная Украины

Главная команда страны не дожала Болгарию в матче с тремя отмененными голами и фантастическим нефартом. Товарищеский матч завершился ничьей, хотя "сине-желтые" нанесли 36 ударов! Показав отличный футбол, наши ребята чуть не проиграли – спас Степаненко.

Александр Петраков подытожил ничью с Болгарией – ужасная реализация, новая схема и странное удержание Ярмоленко и Зинченко. Тренер соперника сравнил Украину с ураганом. Руслан Малиновский прокомментировал свое возвращение в сборную.

Шева и Хави

Молодые тренеры начинают устанавливать свои правила в клубах. Вскоре к ним присоединится Стивен Джеррард, официально возглавивший Астон Виллу.

Шевченко сразу показал свои требования игрокам Дженоа – команда под двойной нагрузкой. Андрей хочет сделать Миранчука своим первым трансфером – россиянин получает жалкие минуты в Аталанте. Шева назвал свою главную цель в Дженоа на нынешний сезон.

Хави вернул в Барселоне старое правило, отмененное после ухода Луиса Энрике. Он заморозил все трансферы Барсы – на счету клуба мизерная сумма, а у тренера есть свой план. Хави уже выгнал легендарного сотрудника. На очереди еще одна громкая отставка.

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