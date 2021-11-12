Главные новости футбола 11 ноября: сборная Украины чудом не победила, ничья молодежки, Джеррард в АПЛ
"Футбол 24" представит дайджест главных новостей за 11 ноября.
Сборная Украины
Главная команда страны не дожала Болгарию в матче с тремя отмененными голами и фантастическим нефартом. Товарищеский матч завершился ничьей, хотя "сине-желтые" нанесли 36 ударов! Показав отличный футбол, наши ребята чуть не проиграли – спас Степаненко.
Александр Петраков подытожил ничью с Болгарией – ужасная реализация, новая схема и странное удержание Ярмоленко и Зинченко. Тренер соперника сравнил Украину с ураганом. Руслан Малиновский прокомментировал свое возвращение в сборную.
Шева и Хави
Молодые тренеры начинают устанавливать свои правила в клубах. Вскоре к ним присоединится Стивен Джеррард, официально возглавивший Астон Виллу.
Шевченко сразу показал свои требования игрокам Дженоа – команда под двойной нагрузкой. Андрей хочет сделать Миранчука своим первым трансфером – россиянин получает жалкие минуты в Аталанте. Шева назвал свою главную цель в Дженоа на нынешний сезон.
Хави вернул в Барселоне старое правило, отмененное после ухода Луиса Энрике. Он заморозил все трансферы Барсы – на счету клуба мизерная сумма, а у тренера есть свой план. Хави уже выгнал легендарного сотрудника. На очереди еще одна громкая отставка.
Другие новости
Молодежка расписала мировую с Северной Македонией в отборе к Евро: ничья как наказание за расконцентрацию, проблемы Ротаня и усиление роли Мудрика. В Испании назвали 6 самых больших украинских талантов – Динамо опережает Шахтер.
Цитаишвили с Грузией сенсационно переиграл Швецию в отборе к ЧМ-2022, Жерсон шикарным голом прибил Азербайджан, Роналду не сумел обыграть Ирландию, Германия жестоко отомстила, а Хорватия разгромом Мальты не пустила Россию на Мундиаль.