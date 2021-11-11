Полузащитник молодежки Динамо Антон Царенко уже обратил на себя внимание из-за границы.

Испанский журналист Esports SER Фермин Суарес остался под впечатлением от игры талантов Динамо и Шахтера в Юношеской лиге УЕФА.

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Из команды киевлян U-19 эксперт выделил Антона Царенко, Константина Овчаренко, Антона Боля, а также голкипера Руслана Нещерета. Среди представителей Шахтера назвали Ивана Лосенко и Даниила Гончарука.

Больше всего комплиментов за свою игру получил Антон Царенко. "Он – бестия. 1-2 касания, прекрасное понимание игры, всегда колоссальная работа на команду, играет с удивительной легкостью", – оценил полузащитника Динамо Суарес.

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