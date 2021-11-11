Украинская молодежка неплохо проходит квалификацию к Евро-2023 U-21, выиграв три матча из четырех (только французы оказались нам не по зубам) и вырвавшись на вторую позицию в группе Н. В случае выездной победы над Северной Македонией U-21 подопечные Руслана Ротаня оторвались бы от преследователей на 7 очков, а в случае осечки Франции во встрече с Арменией можно было бы даже вернуться на первую ступеньку.

Тренерский штаб нашей сборной на столь важный поединок выставил максимально сильный состав – на поле вышли все лидеры атаки и полузащиты, дисквалифицированного центрбека Таловерова заменил Сирота (его выпросили у Александра Петракова), а в воротах расположился Трубин. Все исполнители являлись представителями основной обоймы клубов УПЛ. Такого мощного основания в отборе к Евро-2023 U-21 украинская молодежка еще не собирала.

Северная Македония оказалась откровенно слабым соперником. У хозяев за весь первый тайм не прошло ни одного удара по воротам – и даже интересных атак балканцы не проводили. Футбол столь низкого качества тяжело будет найти даже в нашей Первой лиге. Трубин откровенно скучал. Только в фолах этот коллектив оказался лучше, заработав три желтых карточки до перерыва за очень грубую игру.

Впрочем, Украина на фоне такого оппонента выглядела не намного лучше. В первые 20 минут наши игроки даже не могли нормально удержать мяч, допуская значительное количество мелких ошибок при владении. Темп перепасовок был низким, а хороших подходов к чужим воротам не возникало.

Во второй половине первого тайма Украина U-21 наладила контроль и начала проводить опасные моменты. Так, на 25-й минуте Мудрик со штрафного метров с 25-ти пробил мимо левой штанги, а на 29-й он же получил проникающий пас от Крыськива и выстрелил из левого вратарского угла – перекладина спасла Северную Македонию! Еще одну комбинацию с прострелом на 34-й минуте Мудрик запорол неудачным замыканием с близкого расстояния. Наконец, на 42-й "сине-желтые" дожали хозяев: Мудрик выполнил подачу с углового, а Сирота замкнул головой – 0:1!

Отдыхать команды отправились при справедливом преимуществе украинцев в счете. Второй же тайм насторожил с самого начала – хозяева включили агрессивный прессинг, накрывая подопечных Руслана Ротаня на приеме мяча и навязывая большое количество единоборств. После одного из отборов в центре поля хозяева нанесли первый удар по воротам (Гроздановски из-за пределов штрафной пробил очень неточно).

Наша молодежка допускала мелкие ошибки, а на 58-й минуте украинцы ошиблись по-крупному: поперечную передачу низом с правого фланга в район нашего штрафного перехватил Гроздановски, который вышел один на один с Трубиным. Томче легко переиграл Анатолия. 1:1.

Следующие 10 минут оказались самыми плохими для сборной Украины U-21, хотя северные македонцы практически ничего на поле и не делали. Достаточно быстро они перестали прессинговать, сев на собственную половину, однако "сине-желтые" допускали слишком большое количество потерь мяча. Моментов не возникало – был только выстрел Крыськива из перспективной позиции значительно выше ворот.

Встревоженный Руслан Ротань на 70-й минуте решил освежить игру тройной заменой, выпустив Очеретько, Ваната и Желизко вместо Вьюнника, Крыськива и Назаренко. Этот ход на время улучшил ситуацию. Украина восстановила качественный контроль мяча и начала проводить затяжные позиционные атаки – впрочем, ни одну из них не удавалось довести до какого-либо момента.

Македонцы же, оперативно парировав замены Ротаня, не сильно изменили общее содержание встречи, но контратак у хозяев стало больше. На 78-й они могли даже второй гол в наши ворота забить в результате заброса от Илиевски на дальнюю штангу, где неприкрытым оставили Рамадани – к счастью, с острого угла он пробил параллельно воротам, а Батагов вынес мяч. На 80-й с дистанции пробивал Станковски (высоко), а Фазлагич на 81-й замыкал подачу из стандарта. Острота этих эпизодов была мизерной, но у Украины не было и такого. Упомянуть можно только очень неточный удар Мудрика метров с 20-ти.

На эндшпиль встречи Руслан Ротань бросил Алефиренко и Михайленко. "Сине-желтые" наконец-то прижали Северную Македонию U-21, но конвертация активности в моменты была практически нулевой. В компенсированное время украинцы получили возможность спасти победу в результате крутой комбинации в штрафной – в ее завершении Бондаренко замкнул прострел Овчаренко. Поперечина спасла хозяев!

В итоге финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Украина увеличила отрыв от конкурентов на дистанцию ​​в четыре очка, оставшись на второй позиции с 10 зачетными баллами.