Последняя проверка перед ключевой битвой с боснийцами. Это шестая встреча между национальными командами, которые играли между собой только в товарищеских матчах. "Сине-желтые" еще никогда не проигрывали, а самыми популярными счетами были 1:0 и 1:1, которые случались по 2 раза. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Болгария на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Для команды Петракова это последняя дуэль перед боем за 2-е место в своей группе отбора ЧМ-2022. Болгары уже все шансы на Мундиаль потеряли, хотя недавно сенсационно отобрали очки у Италии.

Украина – Болгария: онлайн-трансляция матча

Первые 15 минут – шоу Ярмоленко. Андрей просто брал игру на себя, обыгрывал по несколько оппонентов и остро простреливал. Создал 4 подряд роскошных момента партнерам, 3 из которых завершались убийственными ударами с нескольких метров. Зинченко трижды транжирил шансы в 10 метрах от ворот. Довбик забил после подключения Тымчика, но на несколько сантиметров опередил события - офсайд. Зубков тоже накрутил соперника на левом фланге, однако забить и здесь не удалось. Возвращение Малиновского и схемы в 4 защитника получилось очень обнадеживающим.

Украина – Болгария – видео гола

Зинченко в стиле партнеров по Ман Сити, Бернарду Силвы и Гюндогана, стабильно врывается в 15-метровую зону перед воротами. Вот только прицел подводит. Очень быстрая замена у гостей. Уже на 13-й минуте 28-летний дебютант Эдиссон Йорданов повредил заднюю поверхность бедра и ушел с поля. Зубков пробивал издалека, Ярмоленко с партнером, несмотря на огромное желание на добивание не успели. После 25 минут Малиновский и Зинченко поменялись позициями. Саша начал действовать справа, Руслан перешел на противоположный полуфланг. Начались обрезки, странное недопонимание.

В какие-то моменты владение сборной Украины начало доходить до 70-80 процентов. Проблема с последним пасом оборвала серию острых эпизодов, начали получаться только подходы к воротам. Зубков навесил с фланга на фланг, Тымчик нашел Довбика перед воротами, голкипер успел парировать. А на 35 минуте мы пропустили курьезный гол из ничего. Вратарь Михайлов выбил под штрафную хозяев, Матвиенко срезкой привез момент, Тымчик не успел подстраховать, Кирилов прошил Бущана. Фантастический нефарт. Зубков накрутил защитника, обыгрался с Довбиком, но защитник успел заблокировать расстрельный удар.

Соболь отыграл нескольких соперников, Малиновский и Довбик вывели Зубкова почти во вратарскую, Ярмола не успел замкнуть. Так же перед пустыми воротами теперь уже Довбик. Артем не попадает, обвиняя Тимчика в слишком сильной передаче. Ярмоленко снова не хватает миллиметров, чтобы занести подачу с левого фланга. Это просто уму непостижимо. Зинченко после паса Зубкова пробивает, Довбик обязан добить с двух метров, но Николай Михайлов выбрасывает руку и здесь. Когда еще у Украины было 18 ударов за первый тайм против 3 у соперника?! По ударам в створ 6:1. Классная игра и дикие проблемы с реализацией.