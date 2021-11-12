"Думаю, результат очень хороший для нас. Мы знали о качестве Украины и готовились к плотной игре в защите. Поддержка здесь очень классная, хорошие фанаты. Впрочем, у нас был свой план на игру. Также отмечу нашего молодого голикпера, проведшего сильный матч.

Украина – Болгария – 1:1 – видео голов и обзор матча

Я удовлетворен нашим выступлением в защите. В конце концов, это новая команда. У нас очень много молодых игроков, за последние циклы появилось 14 дебютантов. Очень рад, что мы удержали результат против Украины. У этой команды очень много качества. Кого могу отметить у украинской сборной? Каждый игрок провел фантастический матч. Они создавали ситуации, потому что это действительно хорошая команда. Болельщики не переставали поддерживать их с трибун. Хорошая новость в том, что мы пережили ураган", – сказал Петров на пресс-конференции.

Напомним, следующим соперником украинцев станет Босния и Герцеговина. 16 ноября команды сойдутся в битве за вторую строчку и плей-офф отбора на чемпионат мира.

Украина не дожала Болгарию в матче с 3 отмененными голами и фантастическим нефартом – 36 ударов было мало