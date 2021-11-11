Андрей Шевченко после своего назначения принялся улучшать физическое состояние Дженоа.

Сегодня команда получила дополнительные нагрузки на занятиях.

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"Двойной тренировочный день. "Грифоны" за работой", – сообщила пресс-служба клуба. Также добавлена фотография Андрея Шевченко и Мауро Тассотти, которые пристально следят за упражнениями своих новых подопечных.

Напомним, после 12-ти туров Серии А Дженоа расположилась над зоной вылета – 17-е место. Шевченко дебютирует в новой должности 21 ноября в поединке против Ромы.

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