Сборные Украины и Болгарии встречаются в Одессе в контрольном поединке. Смотрите видео главных моментов матча на "Футбол 24".

Товарищеский поединок проходит в Одессе на стадионе Черноморец. Это последняя домашняя игра "сине-желтых" в 2021 году. Матч, как и онлайн-трансляция Украина – Болгария, стартовал в 19:30.

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Подопечные Петракова владели огромным преимуществом в течение первого тайма, однако упустили все свои моменты. Наказание пришло на 35-й минуте. Вратарь болгар вынес мяч на чужую половину, а Матвиенко запустил свечу в собственную штрафную – Радослав Кирилов пробил мимо Бущана.