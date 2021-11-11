Стивен Джеррард, до сих пор возглавлявший шотландский Рейнджерс, вернулся в сильнейшую лигу мира.

Бирмингемский клуб на своем официальном сайте объявил о назначении Стивена Джеррарда новым главным тренером вместо уволенного Дина Смита.

Детали соглашения Астон Вилла не огласила. Sky Sports утверждает, что Рейнджерс получит за 41-летнего тренера и его ассистента Гарри Макалистера от 3,25 до 4 млн фунтов компенсации.

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Бывший капитан Ливерпуля подписал контракт до 30 июня 2024-го, то есть на 2,5 года. Дебютным матчем Джеррарда в должности наставника Астон Виллы станет поединок против Брайтона, который состоится 20 ноября.

Джеррард возглавил Рейнджерс летом 2018-го, проработав в Шотландии 3,5 года. В сезоне 2020/21 команда прервала 9-летнюю гегемонию Селтика, добыв титул чемпиона Шотландии. Теперь перед Стиви Джи стоят совсем другие задачи – после 11 туров "вилланы" набрали лишь 10 очков и разместились на 16-й позиции, сразу над зоной вылета.

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