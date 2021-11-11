"Очень понравилось, как играла моя команда. Я всем доволен, но это его величество футбол, тем он и прекрасен. Не забиваешь ты – забьют тебе. Было много неиспользованных моментов, но я остался доволен командой и игрой.

Я человек опытный и никогда не скажу – нам не везет. Такого нет. Это чисто техническое мастерство футболистов, вот и все. Я удовлетворен тем, как ребята играли в этой схеме. Я еще не прочитанная книга, как иногда говорят о женщинах. Я должен искать, меняться, у меня не было времени и контрольных матчей. Сейчас мне понравилось, двигаемся дальше. Я никого никогда не запутываю. Сейчас это невозможно, если честно. Все смотрят игры, читают, сейчас все доступно в Интернете. Никого не запутаешь.

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Я доволен всеми. Зинченко не играл, потому провел весь матч. С Ярмоленко тоже самое. У нас впереди четыре дня, все нормально. Замены я планировал заранее, все обсудил со штабом. Ризнык дебют заслужил. Я его поздравил. Он заслужил, потому я пошел на такой шаг. Надо было выпустить полевого, но человек достоен.

Конечно, я хочу, чтобы в Боснии была реализация. Мечтаю о положительном результате, но все решит его величество футбол. Ребята сделают все возможное для победы. Итог этого матча никакого негатива не несет. Я очень доволен, а то, что не забили... Как говорится – дай Бог, чтобы оставили на Боснию", – резюмировал Петраков в комментарии каналу "Футбол".

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