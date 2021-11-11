Отбор к ЧС-2022, Европа

Группа А

Азербайджан – Люксембург – 1:3

Голы: Салахли, 83 – Родригес, 67, 90+1, С.Тилль, 78

Удаление: Муталлимов, 21

Группа В

Грузия – Швеция – 2:0

Голы: Кварацхелия, 61, 78

Группа Н

Россия – Кипр – 6:0

Голы: Ерохин, 4, 87, Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормин, 62, Заболотный, 82

Группа J

Армения – Северная Македония – 0:5

Голы: Трайковски, 22, Барди, 36, 66 (пен), 90 (пен), Ристовски, 79

Люксембург уже не борется за чемпионат мира, но возвращается на победный путь. Сегодня люксы на выезде дожали Азербайджан. Гости в середине первого тайма заработали численное большинство – хавбек Ворсклы Оливье Тилль получил грубый удар шипами в корпус.

Люксембург давил весь матч и все же нашел свои голы. Лучшими на поле были "наши" Тилль и Родригес (Жерсон после Динамо играет за Труа), о чем свидетельствуют оценки SofaScore: Тилль – 8, Родригес – 9. Они все время были в центре внимания и создавали моменты.

Жерсон открыл счет роскошным ударом через себя. Себастьен Тилль, играющий у Вернидуба в Шерифе, удвоил преимущество. Азербайджан ответил только одним голом и проиграл. В компенсированное время Жерсон оформил дубль!

*****

Грузия сотворила грандиозную сенсацию победой над шведами, возглавлявшими группу В. Швеция доминировала, гораздо больше атаковала, но никак не могла забить. "Сине-желтые" активно старались играть на Златана, однако ничего не клеилось.

Голкипер грузин Лория поймал кураж (7 сейвов), в обороне круто отыграл Хочолава (7 выносов, 4 заблокированных удара). Атаки Грузии создавали Цитаишвили и Кварацхелия. И если Гио снова не слишком эффективно перетягивал на себя одеяло, то Хвича дублем сделал результат!

Суркисы отговаривали Цитаишвили от смены гражданства – хавбек мог сам лишить себя титула чемпиона мира

Швеция проиграла Грузии и упустила шанс оторваться от Испании. Теперь "Фурия Роха" – хозяин положения в группе В. Испанцы отстают на два очка, но имеют матч в запасе и очную встречу со шведами впереди.

*****

Россия приблизилась к выходу на Мундиаль, разгромив слабый Кипр. Голы Ерохина, Смолова, Мостового, Сутормина и Заболотного помогли россиянам закрепиться на вершине группы Н. Чтобы напрямую попасть на чемпионат мира, команде Карпина в последнем туре нужно не проиграть Хорватии.

Северная Македония вырвалась на второе место равной группы J. Балканцы в гостях разбили Армению – дважды расписались в воротах соперника до перерыва, а во втором тайме завершили дело с пенальти. Македонцы стали фаворитами на выход в плей-офф (первое место у Германии), а у Армении после отличного старта квалификации уже 6-матчевая безвыигрышная серия.