Хави продолжает бороться с эпидемией травм в Барселоне. По мнению наставника, одной из главных причин массового травматизма является лишний вес у игроков. Тренер решил вернуть правило, действовавшее во времена Луиса Энрике – это ежедневное взвешивание каждого футболиста, сообщает AS.

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Теперь каждый игрок Барсы перед завтраком на базе будет становиться на весы. Результат будет фиксироваться медперсоналом клуба – как следствие, тренерский штаб сможет мониторить состояние своих подопечных. Луис Энрике штрафовал футболистов, если их вес превышал норму на четко определенный предел. Ожидается, что и Хави прибегнет к таким санкциям.

В последние годы контроль за весом футболистов Барселоны проводился не каждый день. Соответствующее обследование проводилось раз в 10-15 дней.

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