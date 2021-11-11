"Создали очень много моментов, но забили лишь один. Считаю, что эта игра может дать только положительные эмоции – мы хорошо прессинговали, контролировали мяч, создавали моменты. Есть вопрос только к реализации, которая немного подвела. Надо с позитивным настроением готовиться к следующей игре.

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Степаненко забил прекрасный гол правой ногой. После матча спрашивали Тараса, забивал ли он так. Он сказал, что через себя забивал и более красивые голы. Для него это очень важно, ведь он давно не забивал за сборную. Поздравляю Тараса.

Ничья – не тот результат, на который мы рассчитывали до матча. Но считаю, что болельщики получили удовольствие от игры. Хочу их поблагодарить, была хорошая атмосфера. Люди пришли поддержать сборную, хотя было прохладно. Если бы мы хоть 50% моментов реализовали, то могли бы забить этой команде 5 голов. Смотрим вперед и готовимся к следующей игре.

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Мое возвращение в сборную? Ничего не изменилось, я всегда рад сюда приезжать. Это честь для каждого футболиста. У нас много качественных игроков, и для каждого приезд в сборную – бонус и мотивация. Мы с Петраковым разговаривали на тему моего отсутствия. СМИ неправильно подали эту информацию. На самом деле, там ничего не было, рабочие моменты, которые потом подавали и продолжали, продолжали обсуждать. Ничего закрывать не нужно, всё и так хорошо. У нас одна цель – выйти на чемпионат мира. Это самое важное, а индивидуальные вопросы отходят на второй план.

Мы еще посмотрим игру боснийцев с Финляндией. У нас много времени для подготовки, ведь Босния играет 13 ноября. Мы получим больше информации, но хочу сказать – мы можем эту команду обыграть, главное верить в себя. Будем ехать в Боснию за одним результатом – победой", – резюмировал Малиновский в комментарии каналу "Футбол".

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